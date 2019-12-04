РИАМО – 4 дек. Солист и продюсер группы «Грибы» Юрий Бардаш рассказал, что популярный в 2017 году сингл «Между нами тает лед» имеет скрытый политический смысл, сообщает Федеральное агентство новостей.

Бардаш рассказал блогеру Юрию Дудю, что эта песня — о мире между Россией и Украиной.

«Второй смысл — все хотят мира. Людей не обманешь. Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними государствами», — сказал музыкант.

Бардаш не стал называть Россию и Украину братскими странами, пояснив, что Ивана Дорна «за это просто разорвали на части».

Песня «Тает лед» вышла в марте 2017 года. Клип за несколько недель набрал 10 миллионов просмотров. Эта композиция стала очень популярной, на нее выпустили множество каверов и пародий.