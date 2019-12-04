РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 дек. Технологический университет в подмосковном Королеве получил имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова с целью увековечивания его памяти, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на сайте регионального правительства.

«Присвоить имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова государственному бюджетному учреждению высшего образования Московской области «Технологический университет», расположенному в городе Королев», – говорится в документе.

Постановление вступило в силу.

Леонов – летчик-испытатель, космонавт, художник и лауреат множества премий и наград. В марте 1965 года он стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в нем. Леонов – дважды Герой Советского союза.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.