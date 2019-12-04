РИАМО - 4 дек. В Москве после аварии с погибшим пешеходом на северо-востоке города возбудили уголовное дело, автомобиль, ехавший по выделенной полосе, сбил человека, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного перехода, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.



Авария произошла 3 декабря в 14:15 на проспекте Мира, 95.

«Водитель 1996 года рождения на Chevrolet Cruze ехал по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств. Легковушка сбила мужчину 1983 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода», — говорится в сообщении.



После столкновения с пешеходом машина врезалась в попутный грузовик Man-18225, которым управлял водитель 1959 года рождения.

Пешеход скончался на месте, водителя легковушки госпитализировали с закрытым переломом левого бедра. Дело возбудили по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств».