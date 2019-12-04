РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. В деревне Александровка и поселке МИС подмосковного Подольска в среду спилили аварийные и сухие деревья, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Лаговский в деревне Александровка и поселке МИС в среду, 4 декабря, рабочие опилили сухие, аварийно-опасные деревья», – говорится в сообщении.

Также по обращениям жителей поселка МИС на его территории было снесено одно бесхозное строение.