РИАМО - 4 дек. В Подмосковье начался школьный этап Областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному законодательству в 2019-2020 учебном году, говорится в сообщении пресс-службы Избирательной комиссии Московской области.

«В олимпиаде примут участие не менее 30 тысяч старшеклассников практически всех муниципальных образований Московской области. С декабря 2019 года по март 2020 года олимпиада пройдет в четыре этапа», — говорится в сообщении.

Школьный и муниципальный этапы пройдут в формате очного тестирования, межмуниципальный – в формате решения кейсовых заданий в режиме видеоконференцсвязи - и финальный – в формате дебатов среди школьников.