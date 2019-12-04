РИАМО (МЫТИЩИ) – 4 дек. Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении в отношении ООО «Клуб СВО», которое занимается организацией праздничных мероприятий и отдыха на Клязьминском водохранилище, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Клуб расположен в селе Троицкое городского округа Мытищи. Проверку его деятельности провели сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры.

«В ходе проверки выяснилось, что клуб арендует участок земель лесного фонда в Хлебнинском участковом лесничестве, по границе участка протекает ручей, который впадает в Клязьминское водохранилище – источник водоснабжения Москвы. При этом у клуба отсутствует система сбора и очистки дренажных и ливневых вод, последние сбрасываются непосредственно в ручей, загрязняя его. Разрешения на пользование водным объектом отсутствует», – отмечается в материале.

Кроме того, установлено, что клуб, не имея разрешения на водопользование, выкачивает воду из Клязьминского водохранилища для полива зеленых насаждений и хозяйственно-бытовых нужд.

Материалы направлены в Минэкологии региона для принятия решения о наказании.

Компания нарушила Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и Водный кодекс РФ. Нарушителя ждут крупные штрафы. Кроме того, клубу будут выданы прокурорские предписания с требованием устранить нарушения.