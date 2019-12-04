РИАМО - 4 дек. В Подмосковье передали в суд дело бывшего заместителя гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова, его обвиняют в коммерческом подкупе и в приготовлении к совершению аналогичного преступления, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, в апреле 2018 года Белобородов совершил незаконные действия в интересах организации, с которой у ПАО «РКК «Энергия» был заключен контракт на проведение ремонтных работ. Сумма контракта составляла 300 миллионов рублей», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Белобородов привлек к преступным действиям своих подчиненных - бывшего главного специалиста по противодействию коррупции и начальника службы внутренних расследований 17С ПАО «РКК «Энергия».

Представителю организации, с которой был заключен контракт, сообщили, что руководству ПАО «РКК «Энергия» нужно передать 10% от суммы оплаты контракта. Это около 31 миллиона рублей. Деньги предполагалось передать за подписание всех актов приемки-передач и покровительство в иных вопросах.

В итоге 25 июля 2018 года сотрудникам ПАО «РКК «Энергия передали 965 тысяч рублей. Полученные деньги отдали заместителю генерального директора по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности ПАО «РКК «Энергия». Он разделил деньги, отдав посредникам 365 тысяч рублей. Получить оставшиеся деньги они не успели, так как о преступлении узнали сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.