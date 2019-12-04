РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 дек. Госавтоинспекторы Красногорска в течение декабря будут проверять соблюдение правил перевозки детей водителями, сообщил инспектор группы организации службы 11 батальона ДПС, капитан полиции Сергей Хаустов.

«Для снижения тяжести последствий дорожных аварий на дорогах, обслуживаемых 11 батальоном ДПС 1 полка ДПС, в декабре будут проведены информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения», – сказал Хаустов.

Он отметил, что такие мероприятия сотрудники 11 батальона ДПС запланировали на 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 декабря.

«С 23 по 29 декабря в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» будут проведены дополнительные проверки водителей на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС», – добавил Хаустов.