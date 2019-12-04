РИАМО - 4 дек. В среднем каждый день при помощи портала «Наш город» в столице устраняют около 2,5 тысяч проблем, среди которых неработающее освещение, ямы на дорогах и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Порталом пользуются около 1,5 миллионов человек. С момента его открытия в 2011 году решено около 3,8 миллиона проблем.



«Благодаря жителям столицы за восемь лет было устранено более 500 тысяч проблем, связанных с уборкой дворов и дорог, более 450 тысяч проблем, связанных с ямами во дворах и на дорогах, и более 190 тысяч проблем освещения в подъездах домов. В среднем в день при помощи портала устраняется около 2,5 тысяч жалоб», — говорится в сообщении.

Пользователи могут сфотографировать проблему, например, яму на дороге, и отправить на сайт с коротким пояснением. В течение восьми рабочих дней сообщение рассмотрят и примут меры. В этом году почти половину заявленных жалоб решили в срок до двух дней.



С помощью портала контролируют качество работ по ремонту и благоустройству, следят за порядком во дворах и парках, за работой клиник, ценами в аптеках и за многим другим.