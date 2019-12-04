РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. Полицейские подмосковного Подольска выявили мошенника, который под видом представителя букмекерской конторы обманул местную жительницу на 40 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 26-летней местной жительницы о том, что неизвестные под видом представителей букмекерской конторы, функционирующей в интернете, обманным путем завладели денежными средствами заявительницы, пообещав ей принять ставку на спорт. Общая сумма материального ущерба составила 40 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к совершению данного преступления 20-летнего жителя города Костромы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.