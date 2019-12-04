РИАМО - 4 дек. Дом ученых Научного центра Российской академии наук в подмосковной Черноголовке 12 декабря 2019 года открывает первые кинопоказы на новом цифровом кинооборудовании, закупленном в рамках программы Фонда кино, кинотеатр получит название «Два луча», говорится в сообщении пресс-службы Дома ученых.

«В июне 2019 года Дом ученых НЧЦ РАН вошел в число 204 площадок Российской Федерации, получивших финансирование в рамках программы поддержки кинотеатров в городах с населением до 500 тысяч человек», — говорится в сообщении.

На средства Фонда кино закупили новый серебряный киноэкран Spectral 240 3D, цифровой кинопроектор с лазерным световым источником, сервер воспроизведения, систему для 3D-показа, оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования, программно-аппаратные средства, включая систему автоматизированной продажи билетов, и так далее.

Передовой проектор NC1700L японской фирмы NEC, установленный в кинозале, разработан специально для кинотеатров со средними экранами шириной до 17 метров и создает великолепное изображение благодаря инновационной лазерной технологии RB, за счет которой обеспечиваются более живые, интенсивные цвета и невероятно высокая яркость. В рамках программы Фонда кино это третий кинотеатр в России и первый в Подмосковье, где установлен проектор с подобной технологией.

В кинотеатре «Два луча» не менее 50% сеансов отдадут под фильмы отечественного производства. Кинотеатр будет ориентирован на показ качественного, содержательного, авторского кино. Там также будут проводить творческие встречи, кинофестивали, форумы, премьеры и ретроспективы.

Торжественная церемония открытия кинотеатра пройдет 14 декабря.