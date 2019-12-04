РИАМО - 4 дек. Премии имени Николая Островского за достижения в культуре и искусстве вручили в Москве людям с инвалидностью, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Премия была учреждена в прошлом году.

«Среди награжденных в этом году - певица Диана Гурцкая и скульптор Дмитрий Тугаринов. Актер и спортсмен Алексей Горелов - он сотрудничает с Театром Наций и побеждает в триатлоне. Сергей Семайкин - тренер по пара-каратэ и учредитель общественных спортивных организаций для людей с инвалидностью. Поздравляю финалистов конкурса и большое спасибо участникам!» — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте»,

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, лауреатам выплачивают 150 тысяч рублей, также им вручают нагрудный знак, настольную медаль и диплом.

«Не зря премия носит имя Николая Островского, который стал символом преодоления самых страшных недугов и параллельной творческой самореализации. Я бы хотел сказать вам слова благодарности, потому что ваш пример крайне важен. Это пример для тех людей, которые испытывают такие же проблемы, связанные с ограничениями по здоровью», — отметил на церемонии вручения руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.