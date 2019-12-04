РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В микрорайоне Львовский Подольска до марта 2020 года планируют модернизировать линии уличного освещения по трем улицам, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Львовский по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» планируются мероприятия по реконструкции (модернизации) уличного освещения до конца I квартала 2020 года (с января по март) по следующим адресам: улица Строителей, дома №№23-27, Больничный проезд, дома №№1-3, улица Красная, дома №№7А, 5», – говорится в сообщении.

Территориальный отдел микрорайона напоминает, что в случае неисправности линий и фонарей уличного освещения можно оставить заявку по телефону: 8(496)760-59-84.