РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 4 дек. Свыше 250 пациентов из Подмосковья и других регионов России прошли лечение в центре спасения конечностей больницы Домодедова с момента его открытия, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Центр открылся только в июне этого года, но уже привлек внимание пациентов из соседних территорий. Наши врачи проводят лечение пациентов с гангренами, трофическими нарушениями нижних конечностей на фоне сосудистых заболеваний, с синдромом диабетической стопы, варикозными расширениями вен, осложненными язвой и другими заболеваниями. В результате используемые методики позволяют избежать ампутации и сохранить пациентам двигательную активность», – сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Он также отметил, что еженедельно в центре проводится до 25-30 консультаций, и поток пациентов постоянно растет.

Выполнение подобных операций стало возможно, благодаря приобретению высокотехнологичного оборудования. Несколько лет назад в больнице был установлен ангиограф – прибор для исследования кровеносных сосудов. В 2019 году планируется поступление второго аппарата, который будет предназначен для пациентов с сосудистыми патологиями.