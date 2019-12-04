РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 дек. Благоустройство дворов обсудят в Королеве 6 декабря на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и санитарной очистки, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Заседание рабочей группы пройдет в 11:00 в ДиКЦ «Костино».

«Шестого декабря состоится пятое заседание рабочей группы по вопросам благоустройства и санитарной очистки. Во время общественного обсуждения рассмотрят темы: ход проведения благоустройства дворов в 2019 году, результаты благоустройства общественных пространств в 2019 году», – говорится в сообщении.

Также участники обсудят вопросы по обустройству детских игровых площадок в 2020 году и план работ по газонам.

В заседании могут принять участие все желающие.