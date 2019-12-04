РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. Свыше 100 юнармейцев подмосковного Подольска стали участниками первого турнира округа по спортивному лазертагу, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск в среду открылся турнир по спортивному лазертагу, посвященный 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву. В мероприятии приняли участие более 20 команд юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Подольска.

«Всего в турнире участвует более 100 юных патриотов округа в возрасте от 12 до 18 лет. Они играют по сценарию «контрольная точка» по системе плей-офф. То есть проигравшая команда сразу выбывает, а победители проходят в следующий этап. Ожидается, что турнир продлится до 15:00. Отмечу, что это первый турнир по спортивному лазертагу в округе», – сказал пресс-секретарь штаба ВВПОД «Юнармия» по городскому округу Иван Теслюк.

Открыл турнир начальник местного штаба ВВПОД «Юнармия» Евгений Лукошников, который пожелал всем участникам удачи и победы. С приветственным словом выступила и вице-президент Межрегиональной общественной организации «Федерация спортивного лазертага» Анна Аксенова.

«Наша общественная организация активно поддерживает «Юнармию» и военно-патриотические классы, а также лазертаг-клубы области. Отмечу, что помимо турнира сегодня историческое событие, так как подольский лазертаг-клуб «Полигон 50» в лице его руководителя Кирилла Булычева стал первым местным отделением МОО «Федерация спортивного лазертага», – отметила Аксенова.