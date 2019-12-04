РИАМО – 4 дек. Попавшие в аварию в Одинцовском городском округе артисты не получили серьезных травм, скоро они уедут обратно в Кострому, сообщает РЕН ТВ.

Авария случилась на Минском шоссе в Одинцовском округе в среду. Грузовик столкнулся с автобусом, в котором ехали артисты. В больницу доставили восемь человек.

«Да, автобус наш. Мы ехали с гастролей. Все нормально, все хорошо. Есть несколько человек с ушибами. Одна женщина бровь рассекла. Всех уже осмотрели в больнице», — рассказала пиар-менеджер шоу «Национальный балет «Кострома» Мария Вешкина.

Еще шесть человек отказались от госпитализации. Все артисты вскоре уедут обратно в Кострому.