РИАМО - 4 дек. Застройщик долгостроя ЖК «Царицыно» планирует ввести в эксплуатацию корпуса №23-25 в 2020 году, №27-31 – в 2021 году, сейчас застройщик приступил к закрытию теплового контура для трех корпусов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Достройку «Царицына» обсудили на совещании с дольщиками. Гендиректор компании-застройщика АО «Мосотделстрой №1» Владимир Егоров рассказал, что в настоящее время на стройплощадку корпусов №23-25 для закрытия теплового контура зданий осуществляется поставка оконных блоков. Еженедельно планируется поставка порядка 500 оконных блоков.

«Актуальным остается вопрос подключения корпусов к инженерной инфраструктуре. Подписан договор на техприсоединение с АО «Мосводоканал», ранее заключены договоры с ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», ведется работа над заключением договора с ГУП «Мосводосток», — говорится в сообщении.

Дольщиков заверили, что приняты все меры для достройки ЖК: обеспечено бесперебойное финансирование проектных и строительных работ.

«Мосотделстрой №1» подготовит расширенные сетевые графики достройки жилых корпусов второй очереди. График для корпусов №23-25 планируют опубликовать в декабре, для корпусов №27-31 – в январе 2020 года.

ЖК «Царицыно» будут достраивать за счет бюджетных средств.