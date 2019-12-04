РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 дек. В одном из домов в микрорайоне Самолет подмосковных Люберец из-под крана поступает вода со значительной примесью песка, сообщил «РИАМО в Люберцах» житель дома Михаил.

Вода с песком поступает в дом №10 на улице Вертолетная, микрорайон Самолет. Дом обслуживает управляющая компания «Самолет-Сервис».

«Месяца полтора назад я начал замечать, что стал появляться песок (в воде – ред.), его было мало. Я даже вначале особо не обращал внимания, думал, сейчас промоют трубы и все. А вчера (3 декабря – ред.) я был в шоке, когда увидел, сколько песка из крана вылилось. Вчера я в УК написал о ситуации, но мне так и не ответили», – сказал Михаил.

Оперативный комментарий от управляющей компании «Самолет-Сервис» на момент публикации материала получить не удалось.

По словам технического директора ЕДС ЖКХ Люберец Алексея Щедрова, в диспетчерскую службу не поступают заявки от жителей микрорайона Самолет.

«В ЕДС не поступают заявки из микрорайона Самолет, потому что УК не доводит до жителей информацию, что можно обратиться и к нам», – уточнил Щедров.