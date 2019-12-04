РИАМО – 4 дек. В Сети появился ролик, снятый на месте столкновения автобуса и грузовика в Одинцовском округе Подмосковья на Минском шоссе, видео опубликовало Федеральное агентство новостей.

«По данным источника, в момент ДТП в автобусе находились артисты балета Russian National Dance Show Kostroma, которые возвращались домой с гастролей», — говорится в сообщении.

В результате столкновения пострадали восемь человек.

В ролике показаны поврежденные автобус и грузовик, стоящие у обочины трассы. У автобуса сильно повреждена лобовая часть, в частности, треснуто лобовое стекло. У грузовика повреждения не столь значительные.

Столкновение произошло на 24 километре Минского шоссе. Автобус ехал из Гродно в Кострому. Всего в автобусе находились 48 человек.

Видео с места столкновения грузовика и автобуса в Одинцовском округе>>