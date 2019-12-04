РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 дек. Свыше 70 студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья приняли участие в ежегодном конкурсе талантов «Сияние надежды» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Третьего декабря во Дворце культуры «Подмосковье» прошел ежегодный конкурс талантов среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Сияние надежды». Открыл мероприятие директор ГБПОУ МО «Красногорский колледж» Сергей Демин.

«73 студента с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 30 подмосковных колледжей и техникумов продемонстрировали свои дарования в пяти фестивальных номинациях: «Вокальное искусство, «Художественное слово», «Танец», «Владение музыкальными инструментами» и «Фотоискусство», – говорится в сообщении.

В финале мероприятия всем участникам конкурса вручили дипломы, а их руководителям – благодарственные письма.