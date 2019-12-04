РИАМО (МЫТИЩИ) – 4 дек. Победителем третьего зонального этапа творческого конкурса в рамках фестиваля «Таланты и поклонники» в номинации «Вокальное искусство» стала школьница из Мытищ Елизавета Сергушкина, она представит округ в финальном этапе конкурса, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

3 декабря в ДК «Подмосковье» микрорайона Пироговский в Мытищах прошел третий зональный этап творческого конкурса в рамках Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники». В Мытищах свое мастерство продемонстрировали коллективы из 10 городских округов – Дмитровского, Пушкинского, Сергиево-Посадского, Талдомского, Солнечногорска, Долгопрудного, Лобни, Люберец, Дубны и Мытищ.

«Победителем конкурса в номинации «Вокальное искусство» (вокал-соло) стала Елизавета Сергушкина из мытищинской школы №9, а лучшим вокальным коллективом стали учащиеся Пушкинской детской музыкальной школы №1 с песней «Виват пожарные России», – говорится в сообщении.

В номинации «Театральное искусство» среди чтецов лучшим стал Ярослав Алешкин из Люберец со стихотворением «Гимн огнеборцев», а среди агитбригад лучший номер «С огоньком» исполнила агитбригада из Люберец. В номинации «Хореографическое искусство» победителем стала Анжелика Скворцова, исполнившая «Танец огня». В номинации «Авторская песня» победил Сергей Меликсеянц с песней «Блики». Лучшую литературно-музыкальную композицию «Вовка в противопожарном царстве» представил коллектив лицея №12 Люберец.

Фестиваль проводится под эгидой Главного управления МЧС России по Московской области. Среди организаторов – министерство образования региона, Всероссийское добровольное пожарное общество, ГКУ МО «Московская областная пожарно-спасательная служба».

«Участники выступали по ряду номинаций: «Вокальное искусство», «Авторская песня», «Хореографическое искусство», «Театральное искусство», – добавляется в сообщении.

Цель фестиваля – пропаганда безопасного поведения в быту и воспитание уважения к профессиям пожарного и спасателя.

Лауреаты, занявшие первые места в различных номинациях, примут участие в финальном этапе конкурса, который состоится 17 декабря в ДК «Энергетик» города Дзержинский.