РИАМО - 4 дек. На Красной Пресне в среду рабочие начали снос здания киноцентра «Соловей», на месте работает строительный кран, передает корреспондент РИАМО.

Со здания начали снимать обшивку. Из строительной техники на месте пока работает только кран. Кроме того, рядом со зданием дежурят сотрудники аварийных служб.

Территория проведения работ огорожена. К киноцентру приходят люди, которые снимают снос здания на телефоны.

На территорию никого не пускают - охрана следит за тем, чтобы никто не проник за ограждение.

Согласно паспорту объекта, размещенном на ограждении, работы планируют завершить в марте.

Второго декабря в столице навсегда закрыли один из крупнейших кинотеатров России «Соловей». Первого декабря для последнего сеанса в столичном киноцентре выбрали ленту Чарли Чаплина «Великий диктатор», которую первой показывали на открытии киноцентра в марте 1989 года.

Закрытие и снос «Соловья» вызвали возмущение у москвичей. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков даже просил мэрию выкупить здание кинотеатра.

Здание киноцентра возводили в 1983-1989 годах по проекту советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера.