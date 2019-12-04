РИАМО – 4 дек. За 11 месяцев 2019 года через официальный сайт мэра Москвы было подано 7 тысяч заявок на подключение ко всем видам инженерных сетей в городе, сообщил в среду руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

«Почти год застройщики могут подавать онлайн-заявки по подключению объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. <…> Если с декабря по март было подано около 2 тысяч заявок, то за прошедшие 11 месяцев таких заявок уже 7 тысяч», - сказал Левкин.

Он отметил, что онлайн-доступ открыт к услугам шести организаций: АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводоканал», АО «Мосгаз» и АО «Мособлгаз».

По его словам, с середины 2020 года услуги ГУП «Мосводосток» будут также доступны на портале mos.ru.

«Но сейчас мы движемся дальше, следующим шагом на градостроительном поле мы видим - создание единой цифровой площадки взаимодействия участников инвестиционного строительного процесса», - добавил Левкин.