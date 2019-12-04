РИАМО – 4 дек. В России намерены окончательно запретить коллекторам взимать долги за жилищно-коммунальные услуги, даже агентский договор не позволит им этого сделать, пишет в среду газета «Известия».

Этим летом вышел закон о запрете продажи долгов по ЖКХ коллекторам, однако его обходят с помощью агентского договора.

«Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», - сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам Аксакова, требуются небольшие поправки, и много времени это не займет. Законопроект проработают в период с декабря 2019 года по январь 2020 года. В Госдуме намерены рассмотреть данный законопроект в весеннюю сессию.

Существует два вида продажи коллектора долгов. Первый – полная продажа задолженности. Второй – заключение агентского договора, по которому профессиональные взыскатели получают процент от вернувшихся в управляющую компанию денег.

Незаконные меры давления на должников также часто используются. Например, вывешивание листков с ФИО, номером и долгом или озвучивание этой информации по громкоговорителю, либо постановка «пирамид позора» с надписью «Здесь живет должник».

Общий объем долга за ЖКУ в прошлом году составил 525,39 миллиарда рублей.

В 2019 подсчеты задолженности производятся по двум категориям: долг перед исполнителями коммунальных услуг и неуплата по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями.

По первой категории россияне задолжали за первую половину года 257,13 миллиарда рублей, по второй - 290,26 миллиарда, общая сумма - 547,39 миллиарда рублей.

«Если в законе о деятельности коллекторов закреплен порядок их действий, то процесс досудебного взыскания профессиональными участниками рынка ЖКХ никакими нормами не регламентирован», - пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Коллекторы оказывают психологическое воздействие, некоторые УК даже отключают свет и другие услуги. Они обязаны соблюдать закон о возврате просроченной задолженности, но и в нем есть пробелы. Сейчас данная проблема будет решаться новыми поправками к документу.