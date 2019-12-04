РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 дек. В поселке Малаховка подмосковных Люберец 5 декабря состоится концерт, посвященный Дню инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«5 декабря в 14:00 в КДЦ «Союз» поселка Малаховка в рамках программы «Активное долголетие» состоится концерт «Раскрой свой мир – ты не один». Он приурочен к Международному дню инвалидов. В программе выступлений заявлены творческие коллективы малаховского культурного центра, среди которых хореографический ансамбль «Жар-Птица», хор ветеранов и другие», – говорится в сообщении.

Завершится концертная часть музыкальной гостиной с беседами, чаепитием и танцами для людей с ограниченными возможностями.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.