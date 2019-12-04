РИАМО - 4 дек. С начала 2011 года на территории бывших промзон в столице ввели в эксплуатацию более 20 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе в 2019 году 3,8 миллиона квадратных метров, сообщил в среду руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Важное направление в нашей работе – это координация вопросов, связанные с реорганизацией производственно-коммунальных территорий. Всего с начала 2011 года на производственно-коммунальных территориях введено более 20 миллионов квадратных метров недвижимости. С начала этого года введено 3,87 миллиона квадратных метров», - сказал Левкин.

Он отметил, что около 70% производственных территорий Москвы либо уже реорганизованы, либо по ним ведется разработка градостроительной документации.

«Крупным примером является промышленная территория ЗИЛ. Она находится сейчас в стадии очень активной реализаций. Уже введено 19 инвестиционных объектов с общей площадью около 700 тысяч квадратных метров. Там введена в этом году самая крупная школа на 2,5 тысяч мест, построенная за счет бюджета», - добавил Левкин.

По его словам, на территории промзоны ЗИЛ будет построено около 6 миллионов квадратных метров недвижимости и более 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

«Важный аспект при реорганизации промзоны – там будет создано 65 тысяч рабочих мест. Напомню, что на заводе ЗИЛ работало около 50 тысяч человек. Будет построено 25 детских садов на общую посещаемость более 4 тысяч детей и школ с количеством посещений более 9 тысяч школьников, а поликлиник на 1,8 тысячи посещений в смену», - уточнил Левкин.