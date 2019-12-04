РИАМО – 4 дек. В центре Москвы мужчина вошел в магазин и, пригрозив сотруднику ножом, похитил две пары носков и скрылся, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Преступление было совершено 3 декабря около 03:50 в магазине на улице Бакунинская. Материальный ущерб составил 343 рубля», – сказал собеседник агентства.

Похититель носков далеко уйти не успел – его задержали на улице Земляной Вал через 20 минут. Им оказался безработный мужчина 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».