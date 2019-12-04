РИАМО - 4 дек. В аварии с автобусом на Минском шоссе в Одинцовском округе Подмосковья пострадали восемь человек, двое из них были доставлены в больницу, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

На Минском шоссе столкнулись грузовик с полуприцепом и автобус.

«В результате ДТП на Минском шоссе пострадали восемь человек, двое были доставлены в Одинцовскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще шесть человек отказались от госпитализации.