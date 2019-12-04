РИАМО - 4 дек. Около 2 тысяч стикеров МЦД разместили на электричках, которые курсируют на диаметрах Одинцово – Лобня и Нахабино - Подольск, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Стикеры (красный параллелограмм с буквами МЦД) размещены снаружи вагонов с учетом пожеланий пассажиров. Они подчеркивают, что поезда на МЦД – это не только «Иволги», но и привычные электрички, тем самым позволяют ускорить посадку в поезд», — говорится в сообщении.

Внутри вагонов разместили схемы метро и информацию о стоимости и оплате проезда.

Любой состав в зоне МЦД становится поездом диаметров, кроме экспрессов. По направлению Одинцово – Окружная в режиме МЦД курсируют аэроэкспрессы.

МЦД уже перевезли свыше 4,7 миллиона человек. Рост числа поездок на диаметрах в 40 раз превышает этот показатель на других направлениях Московской железной дороги.

До 8 декабря включительно проезд по МЦД бесплатный.

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