РИАМО - 4 дек. В столице за 11 месяцев этого года ввели в эксплуатацию 9,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из них жилой - 4,2 миллиона квадратных метров, сообщил в среду руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Ввод объектов капитального строительства, в том числе обеспечение москвичей современным жильем и объектами социальной инфраструктуры. За 11 месяцев ввели почти 9,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе жилья 4,2 миллиона квадратных метров. За 11 месяцев ввод недвижимости составил 115% от годового плана, а жилья – 119%», - сказал Левкин.

Он отметил, что 90% от общего объема ввода недвижимости построено за счет внебюджетных средств.

«Мы системно работаем над сокращением долгостроев. В этом году из перечня долгостроев исключено 50 объектов за 11 месяцев. В работе остается 262 объекта. До конца года из перечня планируется исключить еще два», - добавил Левкин.