РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 4 дек. В подмосковном Дзержинском 10 декабря состоится ежеквартальный муниципальный форум «Управдом», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«10 декабря в 18:00 в актовом зале Дворца культуры «Энергетик» состоится ежеквартальный муниципальный форум «Управдом» в рамках открытой встречи с главой городского округа Дзержинский Людмилы Ивановой», – говорится в сообщении.

Начиная с 17:00 будут работать тематические секции по направлениям: «Благоустройство», «Дороги» и «Управляющие компании».

Мероприятие пройдет по адресу: улица Ленина, дом №3.