РИАМО (МЫТИЩИ) – 4 дек. Сотрудника ДПС, пострадавшего от пешехода‑нарушителя в Мытищах, доставили в Мытищинскую городскую клиническую больницу с резаными ранами, пациенту оказали всю необходимую медпомощь, его отпустили домой, сообщил травматолог-ортопед МГКБ Андрей Фокин.

3 декабря в городском округе Мытищи сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское», находясь на маршруте патрулирования, на Благовещенской улице увидели, как пешеход переходит дорогу в неположенном месте. В ходе беседы полицейского с правонарушителем и попытки составить административный протокол, мужчина достал имеющийся при себе кухонный нож и нанес им удар в область шеи сотрудника.

«3 декабря пациент был доставлен с улицы Благовещенская бригадой скорой помощи в удовлетворительном состоянии. Имелись резаные раны второго пальца правой кисти, волосистой части головы и околоушной области слева», – сказал Фокин.

Он добавил, что пострадавшему обработали раны волосистой части головы и пальца, провели первичную хирургическую обработку раны околоушной области, наложили швы и повязку. После чего пациента отпустили домой.