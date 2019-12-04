РИАМО - 4 дек. Дорожные службы за прошедшую ночь убрали и обработали более 9,5 тысяч километров дорог Подмосковья, в ходе чего было использовано более 580 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Прошлой ночью более 580 комбинированных машин очистили и обработали противогололедными материалами 9,5 тысяч километров областных дорог. В настоящее время на региональной сети продолжают работу 108 единиц спецтехники», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Сейчас на территории Подмосковья температура воздуха местами достигает минус четырех градусов, в некоторых округах идет снег.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.