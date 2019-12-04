РИАМО - 4 дек. В Москве у пенсионера со счета пропали 8 миллионов рублей, выяснилось, что их попыталась похитить сотрудница банка, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ.

«В полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропало около 8 миллионов рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые. Ими оказались сотрудница банка и ее сын», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудница банка, используя служебное положение, вошла в банковскую систему и изменила владельца расчетного счета. Обналичить деньги она до конца не успела. При обыске дома у нее нашли 7,5 миллиона рублей, происхождение денег устанавливается.

Женщину и ее сына задержали за покушение на кражу. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под стражей.

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