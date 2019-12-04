РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 дек. Жители подмосковного Красногорска до 15 декабря смогут пройти вакцинацию от гриппа, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

«Пятнадцатого декабря в Красногорской городской больнице №1 завершается вакцинация населения против гриппа. Напомним, что привиться от гриппа можно во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях КГБ №1», – говорится в сообщении.

Доступны вакцины «Ультрикс квадри» (только для взрослых), а также «Совигрипп» и «Гриппол плюс».