РИАМО - 4 дек. Парк «Остров мечты» откроет свои двери для посетителей 29 февраля 2020 года, вход в тематическую зону будет стоить 2,6 тысячи рублей в выходные дни, сообщается на странице парка в «ВКонтакте».

«Вход в городской променад и ландшафтный парк «Острова мечты» абсолютно бесплатный! Вход в тематический парк стоит от 2,6 тысячи рублей в выходные дни и от 1,9 тысячи рублей в будние дни», — говорится в сообщении.

Билеты в подобные парки в других странах стоят гораздо дороже. Например, в крытый тематический парк Ferrari World — около 5 тысяч рублей, в Universal Studios – от 7 до 16 тысяч рублей, в Disneyland Paris — от 5,4 – 6,5 тысячи рублей.

В стоимость билета в столичный парк входят 27 аттракционов, возможность посетить четыре интерактивных развлечения, посмотреть пять шоу неограниченное количество раз.

Также посетители могут купить билеты категории Fast Pass (быстрый проход). Это позволит попасть на большую часть аттракционов по укороченной очереди. Стоимость – 5,1 тысячи рублей в выходные и 4,4 тысячи рублей в будние дни.

В будущем планируется создать новую категорию билетов для группового входа.

«Остров мечты» – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме Москвы. Объект будет состоять из восьми тематических зон.