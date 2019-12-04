РИАМО - 4 дек. Более 20 миллионов пассажиров воспользовались электробусами в Москве с момента запуска в сентябре прошлого года, кроме того, ежедневно инновационный транспорт перевозит около 150 тысяч москвичей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

«С начала работы в сентябре 2018 года пассажирами московских электробусов стали свыше 20 миллионов человек. Каждый день инновационный транспорт перевозит около 150 тысяч москвичей. Сегодня на линиях курсируют более 260 электрических автобусов на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. Новый транспорт работает на 18 столичных маршрутах», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что электробусы и зарядные станции в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Столичный электробус соответствует самым высоким стандартам безопасности и экологичности. Он вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.

Сотрудник пресс-службы напомнил, что транспортные эксперты высоко оценили запуск электробусов в Москве. В прошлом году инновационный транспорт стал лауреатом премии «Формула движения» в категории «Лучшее решение в области пассажирского транспорта». Кроме того, электробус получил национальную премию «Автомобиль года в России – 2019».