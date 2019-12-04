РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 дек. Стадион «Машиностроитель» в подмосковном Красногорске 6 декабря торжественно откроют после реконструкции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Торжественное открытие стадиона «Машиностроитель» состоится в подмосковном Красногорске в пятницу, 6 декабря. Мероприятие начнется в 14:00 с флешмоба воспитанников отделения по футболу КСШОР «Зоркий», фристайл-шоу с футбольным мячом и интерактива для футболистов», – говорится в сообщении.

Реконструкция стадиона «Машиностроитель» выполнена за счет средств муниципального бюджета.

«Помимо футбольного поля с подогревом, площадь которого составляет 7700 квадратных метров, в проект также вошли крытые трибуны вместимостью 150 человек, административное здание площадью более 700 квадратных метров с раздевалками, душевыми и кабинетом врача», – отмечается в материале.

На территории также построены две универсальные спортивные площадки, зона воркаута, и легкоатлетические дорожки.

«Заниматься здесь смогут около тысячи человек – профессиональные спортсмены и просто поклонники спорта и здорового образа жизни, в том числе участники программы губернатора «Активное долголетие», – заключается в материале.