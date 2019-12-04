РИАМО - 4 дек. В Московском зоопарке поселились две редкие обезьянки – золотистые тамарины, оба животных самки, их возраст составляет по пять лет, это один из самых редких видов обезьян, в мире их насчитывается не более 1 тысячи особей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы очень рады, что золотистые тамарины пополнили коллекцию нашего зоопарка. Переговоры о получении этих красивейших приматов велись больше года. Двух самок нам передали коллеги из Мюнстера по рекомендации координатора Европейской программы по данному виду. В перспективе мы надеемся привезти самца, чтобы сформировать с одной из самок пару и получить потомство», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

У золотистых тамаринов яркая золотистая шерсть, достаточно мягкая и длинная. Голову обрамляет характерная пышная грива, почти полностью скрывающая уши. Эти обезьянки достаточно миниатюрны. В среднем длина тела взрослой особи не превышает 20 сантиметров, вес колеблется от 500 до 900 граммов, а хвост может достигать в длину 35 сантиметров.

Эти зверьки ловко лазают по тонким веткам и лианам и при необходимости спасаются бегством от хищников, перескакивая с одного дерева на другое. Питаются тамарины спелыми фруктами, разнообразными насекомыми, ящерицами, яйцами птиц и густой смолой некоторых пород деревьев.

В своем вольере в левом крыле павильона «Дом обезьян» самки тамаринов активно исследуют окружающий мир и много времени проводят играя друг с другом. Чтобы застать их в момент наибольшей активности, лучше всего отправиться в зоопарк в утренние часы, так как после обеда и вечером тамарины нередко скрываются в ветвях под самым потолком и дремлют.