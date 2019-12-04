РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 дек. Митинг, посвященный 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, состоится в подмосковном Красногорске 5 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Пятого декабря в деревне Нефедьево теруправления Нахабино состоится митинг, посвященный Дню контрнаступления советских войск в битве под Москвой», –говорится в сообщении.

Мероприятие «…помните ушедших в битву за Москву» начнется в 11:00 часов возле мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы».

«Мы ожидаем, что память сражавшихся за столицу бойцов придут почтить порядка 500 человек. Всех участников митинга будет кормить полевая кухня, окончание мероприятия ознаменуется залпами салютных установок», – отметил начальник территориального управления Нахабино Борис Соловьев.

Кроме того, торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, состоятся в 9:30 у мемориала Победы на Красной горке и в 11:00 у Дома культуры «Опалиха».