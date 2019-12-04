РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 дек. Помещение площадью 300 квадратных метров получила Красногорская городская организация Всероссийского общества инвалидов, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Новое помещение, расположенное в доме №21 по улице Народного ополчения в Красногорске, торжественно открыли 3 декабря. В церемонии открытия приняла участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

«Новоселье у Красногорской городской организации Всероссийского общества инвалидов. В Международный день инвалидов мы вместе открыли новый, просторный, комфортный центр, оборудовали его всем необходимым для взрослых и детей. Из помещения в 80 метров переехали в 300-метровое», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

В помещении расположены зал для общих мероприятий, концертов и праздников, кабинеты для творчества, тренажерный и гимнастический залы.

«В нашем округе 11,5 тысячи людей с инвалидностью, но это люди с неограниченной волей, жизнелюбивые и активные. Наша местная организация объединяет почти 600 человек, и они все время в движении», – добавила Хаймурзина.

Она отметила, что члены ВОИ в Красногорске участвует в областных чемпионатах по боулингу – в этом году взяли серебро, занимаются скандинавской ходьбой, поют, танцуют, пишут стихи и картины. По программе губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие» ездят на экскурсии.

«Поздравляю с праздником, пусть в вашем новом доме будет как можно больше радостных минут, а жизнь всегда бьет ключом. Спасибо за активную позицию и проводимую работу», – заключила Хаймурзина.