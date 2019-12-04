РИАМО - 4 дек. На Минском шоссе в подмосковном Одинцовском городском округе произошло столкновение грузовика с полуприцепом и автобуса, в результате происшествия пострадали семь человек, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«По обновленной информации в ДТП пострадали семь человек. Двое из них госпитализированы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливается причина произошедшего.