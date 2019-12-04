РИАМО - 4 дек. В Подольске трое человек в масках ворвались в здание АЗС и вынесли из сейфа 670 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Установлено, что злоумышленники в перчатках и масках ворвались в помещение автозаправочной станции, расположенной на улице Индустриальной, и, угрожая женщине-кассиру предметом, визуально похожим на пистолет, похитили из сейфа 670 тысяч рублей. После чего заперли ее в одной из комнат заправки и скрылись через запасной выход», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские и сотрудники Росгвардии изучили камеры наблюдения, после чего разыскали подозреваемых – двоих по месту жительства, третьего на одной из улиц в его автомобиле. Задержанным от 33 до 60 лет, один из них ранее судим. Во время обыска у мужчин нашли часть украденных денег.

Выяснилось, что жена одного из задержанных работает на АЗС. Мужчина приходил к ней на работу и видел, где хранится ключ от сейфа. Он сделал дубликат ключа, после чего вернул его на место. Позже он и его подельники ворвались в здание и вынесли деньги из сейфа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.