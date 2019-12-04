РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. В Детском парке микрорайона Климовск в Подольске приступили к установке деревянной горки для катания на ватрушках, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории Детского парка в микрорайоне Климовск в настоящее время ведутся работы по установке деревянной горки, которая будет залита для катания на ватрушках. Стоимость билета составит 200 рублей, в стоимость включена ватрушка и 30 минут времяпровождения на горке», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для многодетных семей будет предусмотрена скидка 50% от стоимости билета.