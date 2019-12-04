РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» отремонтировали муниципальную квартиру на Железнодорожной улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках договорных обязательств специалисты управляющей организации МУП «СЕЗ» произвели ремонт в муниципальной квартире многоквартирного дома №5 по улице Железнодорожная в микрорайоне Климовск», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в настоящее время чистая, светлая квартира ждет новых жильцов.