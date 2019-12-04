РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 дек. Подмосковные врачи дали несколько советов, как защитить зубы и полость рта в морозы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Королева.

Зима вступила в свои права, и организм нужно подготовить к перепадам температур. Врачи королевской стоматологической больницы дали несколько советов по защите кожи, зубов, губ и полости рта.

«Во время прогулки соблюдайте правило «вдох через нос, выдох через рот». Так вы защитите свои зубки от холодного воздуха. Пейте теплые напитки. Это поможет зубам не перемерзать, особенно если вы находитесь на холоде в течение нескольких часов. Не забывайте носить шарф. Он также поможет согреть зубки и удержать тепло», – говорится в сообщении.

Также врачи рекомендуют ограничить употребление сладкой и кислотной пищи, которая негативно влияет на чувствительность эмали, и заменить ее овощами, например, полезной морковкой.

«Запишитесь на прием к стоматологу, чтобы успеть до праздников и встретить Новый год со здоровыми зубками. При возросшей чувствительности зубов посоветуйтесь со стоматологом о средствах для ухода и выберите подходящую пасту. Соблюдайте эти советы и никакие холода вам не будут страшны», – заключается в материале.