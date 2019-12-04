РИАМО - 4 дек. За четыре месяца через приложение «Госуслуги Москвы» на услуги к ветеринару записались более 2,3 тысячи раз, всего за год столичные ветеринары провели более 51 тысячи приемов животных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Преимущественно горожане записывали к ветеринару кошек таких пород, как шотландская вислоухая (скоттиш-страйт, скоттиш-фолд), британская короткошерстная, абиссинская, бобтейл, сибирская. А среди собак — йоркширских терьеров, чихуа-хуа, такс, джек-рассел-терьеров, бульдогов, шпицев», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

На прием к ветеринарам записывали также беспородных кошек, кошек смешанных пород, пород мейн-кун, сфинкс, корниш-рекс, а также персидских, сиамских, бенгальских, невских маскарадных и ангорских. Из собак приводили лабрадоров, корги, сибирских хаски, немецких овчарок, биглей, пуделей, сиба-ину, акита-ину, алабаев, кокер-спаниелей и бордер-колли.

Чаще всего питомцев записывали в ветеринарные клиники на консультацию специалистов (более 11,2 тысячи записей) и оказание клинико-диагностических услуг (почти 9 тысяч записей), куда входят, например, электрокардиография и ультразвуковое исследование.