РИАМО - 4 дек. Все госуслуги и госпошлины теперь можно оплатить во всех 130 центрах госуслуг, во флагманских центрах, а также во Дворце госуслуг «Мои документы», там установили терминалы безналичной оплаты, раньше такая услуга была доступна лишь в некоторых филиалах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главная цель работы центров «Мои документы» — сделать процесс получения государственных услуг и необходимых документов для горожан удобным, простым и приятным. Банковская карта уже стала привычным средством оплаты товаров и услуг для большинства людей, поэтому мы решили установить терминалы для безналичной оплаты в окнах приема», — сказала заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Анастасия Загородникова.

Она добавила, что первые терминалы появились во флагманском офисе Центрального округа в январе 2018 года. Услуга оказалась очень популярной среди посетителей, и теперь она стала доступна во всех центрах госуслуг.

В среднем в каждом из них в 15 окнах есть терминалы для безналичной оплаты. Они принимают не только банковские карты, но и смартфоны с функцией бесконтактных платежей.

Раньше для оплаты госпошлин и государственных услуг горожанам требовалось воспользоваться терминалами, банкоматами в зоне ожидания центра или же обратиться в отделение банка. Потом квитанцию нужно было предъявить специалисту центра. Теперь посетитель существенно экономит время — и получить, и оплатить госуслугу можно сразу в окне приема.

Горожане и сейчас могут оплачивать госпошлины и госуслуги через терминал, банкомат или банк. Это удобно в том случае, если у заявителя, например, при себе имеются только наличные деньги.

Сегодня в столичных центрах «Мои документы» посетители могут получить свыше 270 госуслуг, 98% из них предоставляются по экстерриториальному принципу. Это значит, что горожанин может обратиться в любой удобный ему центр вне зависимости от места его жительства. Исключение составляют только услуги МВД России. Это регистрация по месту пребывания, регистрация по месту жительства и постановка на миграционный учет.