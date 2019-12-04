РИАМО - 4 дек. На 19 станциях столичного метрополитена до 12% снизился пассажиропоток за первые 11 дней работы Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Часть пассажиров стала проезжать дальше первых пересадочных станций, благодаря чему они получили значительную разгрузку. Мы отмечаем разгрузку на 5-12% станций метро «Кунцевская», «Фили», «Окружная», «Царицыно», а также станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии метро», — сказал представитель пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, что до 10% разгрузилась станция метро «Киевская» на пересадку, там пассажиры поехали в Московский международный деловой центр «Москва-Сити» на МЦД, а не на метро. Также станция метро «Комсомольская» разгрузилась на 5% — пассажиры поехали дальше, до станций МЦД Курская и Римская.

До 8 декабря включительно проезд по МЦД будет бесплатным, нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД, кроме экспрессов. В экспрессах работает дополнительный контроль.

В режиме поездов МЦД работают аэроэкспрессы, курсирующие от станции Одинцово до станции Окружная. Чтобы уехать в аэропорт Шереметьево, необходимо купить билет в кассах «Аэроэкспресса» или Центральной пригородной пассажирской компании. Кроме того, приобрести билет можно с помощью мобильного приложения или на сайте «Аэроэкспресса». Оплатить проезд можно и картой «Тройка».

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